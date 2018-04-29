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Работника золотодобывающей артели будут судить в Приамурье за кражу золота на 2,2 млн рублей
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Работника золотодобывающей артели будут судить в Приамурье за кражу золота на 2,2 млн рублей 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Работник золотодобывающей артели предстанет перед судом в Амурской области за кражу золота на 2,2 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.
«В Амурской области прокуратура в суд направила уголовное дело в отношении бывшего работника золотодобывающего предприятия, обвиняемого в хищении золота стоимостью свыше 2,2 млн рублей», — говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый в июне — сентябре 2017 года во время работы по очистке добываемого артелью золотосодержащего концентрата от пород ежедневно забирал небольшую часть шлихового золота и выносил его в карманах брюк. Таким образом, как полагают следователи, ему удалось украсть более 1,1 кг шлихового золота, в котором содержалось около 1 кг химически чистого золота стоимостью свыше 2,2 млн рублей, похищенный металл хранился в тайнике в лесу.
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