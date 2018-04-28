Пьяный житель Суоярви до смерти забил своего знакомого 

Обвиняемый нанес около 10 ударов кулаками и ногами в область головы, шеи и туловища потерпевшего.
Следком Карелии сообщил о завершение расследования в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого в смерти местного жителя.
По версии следствия, в мае 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Суоярви в квартире своего знакомого, нанес не менее 10 ударов кулаками и ногами в область головы, шеи и туловища потерпевшего. От полученных телесных повреждений 39-летний мужчина скончался.
Обвиняемый, ранее неоднократно судимый за кражи и угон, был заключен под стражу. Все шесть преступлений, за которые ранее привлекался к уголовной ответственности молодой человек, он также совершал в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет По материалам: ptzgovorit.ru