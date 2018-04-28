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В отношении экс-главы Спурт Банка возбудили второе уголовное дело
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В отношении экс-главы Спурт Банка возбудили второе уголовное дело 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
СУ СКР по РТ возбудило второе уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Спурт Банка Евгении Даутовой, сообщает в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Уточняется, что новое расследование инициировано по статье 172.1 УК России. Даутову подозревают в фальсификации отчетности банка. Ранее в МВД РТ сообщили, что Евгения Даутова подозревается в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что она могла незаконно выдать кредиты на суммы 119 миллионов рублей и 120 миллионов рублей. Напомним, Спурт был лишен лицензии с 21 июля 2017 года.
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