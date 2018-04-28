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В Таганроге сотрудники полиции ликвидировали наркопритон
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В Таганроге сотрудники полиции ликвидировали наркопритон 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Таганрогу задержали 26-летнего местного жителя. Оперативники выяснили, что подозреваемый организовал в своем частном доме притон, где вместе с наркозависимыми готовил и употреблял дезоморфин, «спайс» и «соль». Ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков.
Полицейские провели обыски в доме и изъяли ингредиенты для изготовления наркотиков, посуду, шприцы и пластиковые бутылки с дезоморфином.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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