Фигуранта дела о хищениях более 90 млн рублей в ЭКЦ МВД перевели под домашний арест 

Басманный суд Москвы перевел под домашний арест до 5 мая предпринимателя Сергея Нарутова — одного из фигурантов дела о хищении более 90 млн рублей при закупках оборудования в экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД РФ. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, решение приняла судья Евгения Николаева.
«Нарутову разрешена одна двухчасовая прогулка в день», — сказала она. Пресс-секретарь пояснила, что представитель Следственного комитета просил продлить срок нахождения обвиняемого в СИЗО до 5 августа. Однако против этого выступили защита и прокуратура. При этом адвокаты представили медицинские справки о том, что в СИЗО у Нарутова, страдающего онкологическим заболеванием, значительно ухудшилось здоровье.
Сам фигурант отметил, что его задержали на следующий день после операции. «Даже бандаж снять не могли. Прошу перевести меня под домашний арест, чтобы я мог немного восстановиться. Я не сплю уже пять месяцев», — сказал он.
Еще двум фигурантам этого дела — бывшему замначальника ЭКЦ МВД Олегу Мазуру и экс-начальнику ЭКЦ МВД генерал-лейтенанту Петру Гришину — судья продлила срок заключения под стражей до 5 августа. Примечательно, что она же накануне, 27 апреля, отказалась перевести под домашний арест фигуранта другого громкого дела — о хищении бюджетных средств через АНО «Седьмая студия» Алексей Малобродского. Евгения Николаева сочла, что следствие, которое еще восемь дней до этого убедило оставить фигуранта в СИЗО, не привело аргументы в пользу его освобождения.