Фигуранта дела о хищениях более 90 млн рублей в ЭКЦ МВД перевели под домашний арест

«Нарутову разрешена одна двухчасовая прогулка в день», — сказала она. Пресс-секретарь пояснила, что представитель Следственного комитета просил продлить срок нахождения обвиняемого в СИЗО до 5 августа. Однако против этого выступили защита и прокуратура . При этом адвокаты представили медицинские справки о том, что в СИЗО у Нарутова, страдающего онкологическим заболеванием, значительно ухудшилось здоровье.

Сам фигурант отметил, что его задержали на следующий день после операции. «Даже бандаж снять не могли. Прошу перевести меня под домашний арест, чтобы я мог немного восстановиться. Я не сплю уже пять месяцев», — сказал он.