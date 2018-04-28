Серийный вор похитил драгоценности из краснодарского храма

Краснодар . 28 апреля — Новая Кубань. С заявлением о пропаже личных золотых украшений в полицию обратилась сотрудница одного из краснодарских храмов. Женщина пояснила, что драгоценности исчезли из комнаты. Сумма ущерба составила свыше 25 тысяч рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко сообщает, что личность злоумышленника была установлена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

Мужчину задержали, он написал явку с повинной, пояснив, что украшения сдал в ломбард, а деньги потратил.

Установлено, что этот же гражданин причастен к свершению ещё нескольких краж. Исчезновение товаров из одного из продовольственных магазинов и кошелька с деньгами из помещения парикмахерской — его рук дело.

— Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией о противоправной деятельности изображенного на фотографии гражданина, сообщите её в полицию по телефонам (8861) 268-40-45 или 02. — Добавили в пресс-службе УМВД по г. Краснодару.