Суд продлил арест полицейскому из Нижнего Тагила, которого обвиняют в убийстве задержанного

В Нижнем Тагиле суд сегодня продлил арест полицейскому — одному из обвиняемых в убийстве подозреваемого Станислава Головко . Опер из тагильского отдела полиции № 17 Дмитрий Панов пробудет за решёткой как минимум до 7 июня. Об этом Е1.RU сообщила сестра погибшего Екатерина Головко.

В смерти Головко обвиняются трое полицейских — Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков . Они находятся под арестом с осени прошлого года. Недавно суд отправил их под домашний арест. Однако адвокат родственников погибшего Алексей Бушмаков обжаловал это решение, и в итоге оперуполномоченных вновь вернули в СИЗО

— У двоих тогда продлили арест до 7 июня, а у Панова — до 7 мая, — пояснил E1.RU адвокат Алексей Бушмаков. — Поскольку этот срок истекает, суд заранее продлил арест еще на месяц.

Полицейским предъявлено обвинение по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий».

Станислав Головко скончался в начале октября после того, как трое суток провёл в отделе полиции и спецприёмнике. Судмедэксперты обнаружили на теле Головко 26 ран от ударов тупым предметом, 9 сломанных рёбер, проломленную в трёх местах лобную кость, раздробленные пальцы на ногах и руках. Такие данные публиковал адвокат сестры Головко — Алексей Бушмаков.

Ранее мы публиковали две версии о причине смерти тагильчанина после допроса в полиции. Мы поговорили с невестой задержанного полицейского, сестрой погибшего и её адвокатом. Мы также писали, что Головко, умерший после допроса, успел написать заявление на избившего его полицейского. Это видно на записи с камер наблюдения.