Родителям юного «телефонного террориста» в Петербурге придется заплатить 13 тысяч рублей за вынужденную работу экстренных служб 

Прокуроры Колпинского района Петербурга пообщались с несовершеннолетним, который решил пошутить и позвонил по домашнему телефону на произвольно набранный номер с сообщением «В Вашем доме — бомба».
На другом конце провода, естественно, взволновались и вызвали экстренные службы — скорую медицинскую помощь, полицию и других правоохранителей, которые не обнаружили взрывных устройств и пострадавших.
Поскольку несовершеннолетний «террорист» не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
При этом на проверку тревожной формации были затрачены силы и средства, чем причинен материальный ущерб бюджету. В целях его возмещения прокуратура предъявила иск к родителям «шутника» на 13 тысяч рублей, которое будет рассмотрено в Колпинском районном суде, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.