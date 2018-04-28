Родителям юного «телефонного террориста» в Петербурге придется заплатить 13 тысяч рублей за вынужденную работу экстренных служб

Прокуроры Колпинского района Петербурга пообщались с несовершеннолетним, который решил пошутить и позвонил по домашнему телефону на произвольно набранный номер с сообщением «В Вашем доме — бомба».

На другом конце провода, естественно, взволновались и вызвали экстренные службы — скорую медицинскую помощь, полицию и других правоохранителей, которые не обнаружили взрывных устройств и пострадавших.

Поскольку несовершеннолетний «террорист» не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).