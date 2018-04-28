Пермяка осудили за мошенничество с водительскими правами

Он брал плату с желающих восстановить или вернуть удостоверения и исчезал с деньгами.

Прокуратуре по Пермскому краю рассказали, что в 2013 году пермяк разместил в одной из соцсетей объявление, где рекламировал свои услуги по восстановлению и получению водительских удостоверений, оформлении документов, необходимых для получения или возврата прав. С 2013 по 2017 год к злоумышленнику обратились 15 человек. Они передали ему копии документов и деньги: от 5 до 40 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина игнорировал сообщения и избегал с ними встречи. В общей сложности он вытянул из доверчивых пермяков почти 312 тыс. рублей.