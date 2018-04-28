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Пермяка осудили на девять лет за спаивание несовершеннолетнего
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Пермяка осудили на девять лет за спаивание несовершеннолетнего 

АиФ Пермь 33 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Пермяка приговорили к серьёзному сроку за то, что систематически давал несовершеннолетнему знакомому алкоголь и наркотики.
Как рассказали в Прокуратуре по Пермскому краю, мужчина неоднократно предлагал несовершеннолетнему другу выпить и употребить наркотики. Они не раз пили и употребляли запрещённые вещества, за что их задержали сотрудники полиции. Мужчину признали виновным в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя и наркотиков.
Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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