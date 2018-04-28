Пермяка осудили на девять лет за спаивание несовершеннолетнего

Пермяка приговорили к серьёзному сроку за то, что систематически давал несовершеннолетнему знакомому алкоголь и наркотики. Как рассказали в Прокуратуре по Пермскому краю , мужчина неоднократно предлагал несовершеннолетнему другу выпить и употребить наркотики. Они не раз пили и употребляли запрещённые вещества, за что их задержали сотрудники полиции. Мужчину признали виновным в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя и наркотиков. Суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима