Мошенница пыталась подкупить полицейского на Южном Урале

Жительница Копейска , задержанная по подозрению в обмане пенсионерки, пыталась дать взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности за мошенничество, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

34-летняя женщина была задержана после того, как на улице под предлогом «чистки ауры» забрала у 81-летней потерпевшей крупную сумму денег. Похищенное вернули пенсионерке, а задержанную доставили в отдел полиции, где она предложила полицейскому 20,5 тысяч рублей, чтобы в отношении неё не возбуждали уголовное дело.

«Стражем порядка незамедлительно приняты меры по информированию руководства подразделения и сотрудников группы экономической безопасности. Денежные средства полицейскими изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», — пояснили в ведомстве.