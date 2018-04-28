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Мошенница пыталась подкупить полицейского на Южном Урале
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Мошенница пыталась подкупить полицейского на Южном Урале 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Жительница Копейска, задержанная по подозрению в обмане пенсионерки, пыталась дать взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности за мошенничество, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
34-летняя женщина была задержана после того, как на улице под предлогом «чистки ауры» забрала у 81-летней потерпевшей крупную сумму денег. Похищенное вернули пенсионерке, а задержанную доставили в отдел полиции, где она предложила полицейскому 20,5 тысяч рублей, чтобы в отношении неё не возбуждали уголовное дело.
«Стражем порядка незамедлительно приняты меры по информированию руководства подразделения и сотрудников группы экономической безопасности. Денежные средства полицейскими изъяты. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», — пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее в Челябинской области под суд отдали адвоката, который открыл казино и передавал полицейскому деньги за покровительство.
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