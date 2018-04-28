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Полицейские УВД по ВАО задержали подозреваемого в краже
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Полицейские УВД по ВАО задержали подозреваемого в краже 

Наш Теплый стан 40 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
В районе Северное Измайлово оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ВАО задержали мужчину, подозреваемого в краже барсетки.
По сообщению пресс-службы УВД по ВАО, в территориальный Отдел полиции обратился мужчина. Он сообщил, что в гипермаркете, расположенном на 104 км МКАД у него была похищена барсетка с документами и денежными средствами. Общая сумма ущерба составила 66 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО на 9-й Парковой улице задержали подозреваемого — 45-летнего приезжего из ближнего зарубежья.
Установлено, что в гипермаркете, пока потерпевший выбирал товар, злоумышленник похитил из тележки барсетку.
Также в ходе оперативно-следственных действий полицейские Восточного округа установили, что задержанный причастен еще к аналогичной краже, совершенной на территории района Северное Измайлово.
По данным фактам следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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