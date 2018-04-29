«Новая» заподозрила ФСБ и МВД в манипуляциях числами предотвращенных терактов

заподозрила

силовиков в манипуляциях числами предотвращенных терактов. Издание посчитало число сообщения о терактах (их тысячи) и сравнило их с сообщениями об арестах и приговорах — их единицы. Это означает, по крайней мере, что общество крайне низко информировано о ходе борьбы российских силовиков с терроризмом.

Только за нынешнюю неделю ФСБ рапортовала о предотвращении деятельности десятков террористов: 20 пособников "Исламского государства" * пойманы

на Ямале, а днем ранее спецслужба

отчиталась

о поимке еще 26 боевиков за четыре дня в разных регионах страны.

"Новая" провела мониторинг сообщений о предотвращенных терактах в России за период с ноября 2015 по ноябрь 2017 года и обнаружила, что дальше спецслужбы теряют охоту отчитываться о ходе дел. Из 3505 заявлений от ФСБ отчеты о результате есть в 27 случаях: это 13 приговоров и 14 арестов. У МВД на 1702 заявления приходится лишь три приговора и два ареста. Из почти полутысячи сообщений от Национального антитеррористического комитета продолжение получили лишь два: в одном случае сообщили о том, что задержанные убиты, в другом — что они ждут суда. Фамилии не назывались.

В публикации газеты указаны некоторые резонансные случаи задержания, которые не получили продолжения. Например, в ноябре 2016 года сообщалось о поимке группы из десяти террористов, выходцев из Центральной Азии. По данным ФСБ, они планировали «резонансные теракты» в местах массового скопления людей в Москве Санкт-Петербурге . Все они, по данным спецслужбы, давали признательные показания.

"В силу того, что по каким-то причинам утаиваются фамилии обвиняемых, в должном объеме не публикуются вступившие в силу приговоры судов (даже на специально предназначенных официальных ресурсах), не представляется возможным оценить ни масштаб угроз, ни эффективность действий спецслужб, ни отделить реальные уголовные дела от тех, что не дошли до суда по причине сфабрикованности обвинений", — указывает издание. У населения растет уровень тревожности, но при этом нет «подтверждений тому, что все выявленные террористы понесли наказание, и это наказание — заслуженное».

*"Исламское государство" — ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация