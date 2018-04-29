Ещё
«Новая» заподозрила ФСБ и МВД в манипуляциях числами предотвращенных терактов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Новая» заподозрила ФСБ и МВД в манипуляциях числами предотвращенных терактов 

Newsru.com 15 минут назад
Фото: Newsru.com
"Новая газета"
заподозрила
силовиков в манипуляциях числами предотвращенных терактов. Издание посчитало число сообщения о терактах (их тысячи) и сравнило их с сообщениями об арестах и приговорах — их единицы. Это означает, по крайней мере, что общество крайне низко информировано о ходе борьбы российских силовиков с терроризмом.
Только за нынешнюю неделю ФСБ рапортовала о предотвращении деятельности десятков террористов: 20 пособников "Исламского государства"* пойманы
на Ямале, а днем ранее спецслужба
отчиталась
о поимке еще 26 боевиков за четыре дня в разных регионах страны.
"Новая" провела мониторинг сообщений о предотвращенных терактах в России за период с ноября 2015 по ноябрь 2017 года и обнаружила, что дальше спецслужбы теряют охоту отчитываться о ходе дел. Из 3505 заявлений от ФСБ отчеты о результате есть в 27 случаях: это 13 приговоров и 14 арестов. У МВД на 1702 заявления приходится лишь три приговора и два ареста. Из почти полутысячи сообщений от Национального антитеррористического комитета продолжение получили лишь два: в одном случае сообщили о том, что задержанные убиты, в другом — что они ждут суда. Фамилии не назывались.
В публикации газеты указаны некоторые резонансные случаи задержания, которые не получили продолжения. Например, в ноябре 2016 года сообщалось о поимке группы из десяти террористов, выходцев из Центральной Азии. По данным ФСБ, они планировали «резонансные теракты» в местах массового скопления людей в Москве и Санкт-Петербурге. Все они, по данным спецслужбы, давали признательные показания.
"В силу того, что по каким-то причинам утаиваются фамилии обвиняемых, в должном объеме не публикуются вступившие в силу приговоры судов (даже на специально предназначенных официальных ресурсах), не представляется возможным оценить ни масштаб угроз, ни эффективность действий спецслужб, ни отделить реальные уголовные дела от тех, что не дошли до суда по причине сфабрикованности обвинений", — указывает издание. У населения растет уровень тревожности, но при этом нет «подтверждений тому, что все выявленные террористы понесли наказание, и это наказание — заслуженное».
*"Исламское государство" — ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация
Newsru.com: последние новости
В Нижегородской области женщина убила и сожгла малолетних детей, которые стали для нее обузой Число жертв нападения на школьников в Китае возросло до девяти Россиянка Насырова, обвиняемая в убийствах и кражах, объявила в американской тюрьме голодовку
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Москву надвигается новый шторм11
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына42
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами91
Ефремов вновь обматерил зрителей154
По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста115
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение