ФСБ накрыла питерскую группировку, возившую наркотики из Европы

Группу наркоторговцев задержали сегодня службы безопасности в Санкт‐Петербурге. Преступники занимались контрабандой запрещенных веществ из Евросоюза . Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на пресс‐службу ФСБ России

Злоумышленники поставили на поток трансграничный наркотрафик из стран Евросоюза для дальнейшей продажи наркотиков в России . Службы безопасности уточняют, что наибольшими партиями европейская «запрещенка» продавалась в Северо-Западном федеральном округе. Все задержанные наркодилеры оказались россиянами.

Помимо большого количества растительных, синтетических наркотиков и психотропных веществ, у задержанных изъяли приличную партию оружия и боеприпасов.

Пистолет-пулемет «Скорпион», два карабина «Сайга», три пистолета Glock, пистолет Parabellum, пистолет Schmeissers с боеприпасами к ним (более 1000 патронов), три ручных осколочных гранаты Ф-1, а также шесть транспортных средств, оборудованных высокотехнологичными тайниками

— пресс-служба ФСБ.

По факту возбуждено два уголовных дела, все члены группировки взяты под стражу.