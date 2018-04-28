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ФСБ накрыла питерскую группировку, возившую наркотики из Европы
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ФСБ накрыла питерскую группировку, возившую наркотики из Европы 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Группу наркоторговцев задержали сегодня службы безопасности в Санкт‐Петербурге. Преступники занимались контрабандой запрещенных веществ из Евросоюза. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на пресс‐службу ФСБ России.
Злоумышленники поставили на поток трансграничный наркотрафик из стран Евросоюза для дальнейшей продажи наркотиков в России. Службы безопасности уточняют, что наибольшими партиями европейская «запрещенка» продавалась в Северо-Западном федеральном округе. Все задержанные наркодилеры оказались россиянами.
Помимо большого количества растительных, синтетических наркотиков и психотропных веществ, у задержанных изъяли приличную партию оружия и боеприпасов.
Пистолет-пулемет «Скорпион», два карабина «Сайга», три пистолета Glock, пистолет Parabellum, пистолет Schmeissers с боеприпасами к ним (более 1000 патронов), три ручных осколочных гранаты Ф-1, а также шесть транспортных средств, оборудованных высокотехнологичными тайниками
— пресс-служба ФСБ.
По факту возбуждено два уголовных дела, все члены группировки взяты под стражу.
У жителя Ужура (Красноярский край) оперативники нашли почти 250 граммов марихуаны. На допросе задержанный сказал, что хранил ее дома только для себя.
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