Полиция Зеленограда задержала банду, ограбившую офис в Савелках 

В разбойном нападении подозреваются двое приезжих и житель Подмосковья. Как сообщили в УВД округа, налетчики ворвались в офис организации, занимающей помещение на Сосновой аллее, ранили ножом в шею одного из находившегося там сотрудника, избили второго, и похитили 200 тысяч рублей.
Получив информацию о разбое, оперативники УВД вместе с коллегами из отдела полиции по районам Матушкино и Савелки приступили к розыску подозреваемых. Злоумышленников удалось задержать по разным адресам в Зеленограде и Московской области. В ходе следствия выяснилось, что один из них, неоднократно судимый 31-летний житель Подмосковья, раньше подрабатывал в этой организации и был в курсе того, что в офисе хранятся деньги. По его сигналу двое подельников ворвались в помещение, напали на сотрудников и забрали деньги. В настоящее время задержанные находятся под стражей, им предъявлено обвинение в разбое.