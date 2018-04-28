Суд проверит химкинского Бэтмена на вменяемость 

Солнечногорский суд отправил химкинского Бэтмена ‐ бывшего полицейского Бекхана Юнусова ‐ на психиатрическое медосвидетельствование. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
На такие меры суд подтолкнуло странное поведение Юнусова. Например, он наизусть зачитывал должностные инструкции полицейского, а также обвинял своего оппонента Алексея Савина в убийствах, которые когда-то сам расследовал.
Судебные прения по делу Юнусова начались 15 марта. Его обвинили в превышении должностных полномочий.
До 2015 года Юнусов был полицейским. Его уволили за то, что он с друзьями избил владельца салона сотовой связи Алексея Савина из-за женщины. Спустя год в Химках появился некий вершитель правосудия, который самостоятельно расправлялся с преступниками. Сам Юнусов отрицает-какую-либо связь с химкинским Бэтменом. Ранее «360» более конкретно рассказал историю Юнусова.