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Суд проверит химкинского Бэтмена на вменяемость
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Суд проверит химкинского Бэтмена на вменяемость 

360tv.ru 59 минут назад
Солнечногорский суд отправил химкинского Бэтмена ‐ бывшего полицейского Бекхана Юнусова ‐ на психиатрическое медосвидетельствование. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
На такие меры суд подтолкнуло странное поведение Юнусова. Например, он наизусть зачитывал должностные инструкции полицейского, а также обвинял своего оппонента Алексея Савина в убийствах, которые когда-то сам расследовал.
Судебные прения по делу Юнусова начались 15 марта. Его обвинили в превышении должностных полномочий.
До 2015 года Юнусов был полицейским. Его уволили за то, что он с друзьями избил владельца салона сотовой связи Алексея Савина из-за женщины. Спустя год в Химках появился некий вершитель правосудия, который самостоятельно расправлялся с преступниками. Сам Юнусов отрицает-какую-либо связь с химкинским Бэтменом. Ранее «360» более конкретно рассказал историю Юнусова.
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