Кражу около 180 тысяч рублей с банковской карты раскрыли в Ростове-на-Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о краже денег заявил в полицию житель Ленинского района донской столицы.

По подозрению в преступлении был задержан ростовчанин, которым потерпевший познакомился накануне.

Как выяснили полицейские, подозреваемый, находясь в гостях у нового знакомого, заметил на столе банковскую карту с паролем, забрал ее, когда хозяин квартиры вышел в соседнюю комнату. Затем гость попрощался с потерпевшим, нашел банкомат и снял деньги.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).