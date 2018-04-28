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Кражу около 180 тысяч рублей с банковской карты раскрыли в Ростове-на-Дону
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Кражу около 180 тысяч рублей с банковской карты раскрыли в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 57 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о краже денег заявил в полицию житель Ленинского района донской столицы.
По подозрению в преступлении был задержан ростовчанин, которым потерпевший познакомился накануне.
Как выяснили полицейские, подозреваемый, находясь в гостях у нового знакомого, заметил на столе банковскую карту с паролем, забрал ее, когда хозяин квартиры вышел в соседнюю комнату. Затем гость попрощался с потерпевшим, нашел банкомат и снял деньги.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
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