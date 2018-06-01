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Полицейские Иркутска поздравили воспитанников школы-интерната с Днем защиты детей
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Полицейские Иркутска поздравили воспитанников школы-интерната с Днем защиты детей 

Хот 1 июня 2018
Фото: Хот
В преддверии Международного Дня защиты
детей сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы
межмуниципального управления МВД России «Иркутское» побывали в гостях у  учащихся школы-интерната №2. В честь детского праздника полицейские
навестили детей не только с профилактическими беседами, но и с  занимательными играми и подарками!
Полицейские считают для себя важным
участие в подобной благотворительности и оказывают посильную помощь
детскому учреждению, регулярно закупая канцелярские товары, одежду,
обувь, спортивный инвентарь, сладкие угощения.
Каким бы ни было уютным и комфортным
проживание в интернате, дети всегда рады приезду гостей. Сотрудники
полиции поздравили воспитанников и педагогов Тормосиновской
школы-интерната с Международным днем защиты детей, пожелали ребятам
расти здоровыми и счастливыми, провели профилактические беседы в связи с  наступлением летних каникул, а также вручили сладкие угощения и подарки
— летние комплекты одежды и канцелярские товары.
В праздничной обстановке было
организовано вручение сладких подарков и игрушек. В качестве
благодарности ребята подготовили для гостей небольшой концерт. Дети
исполняли песни и проникновенно читали стихи о самых нужных каждому
человеку людях — родителях. Эти выступления никого не оставили
равнодушными.
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