Полицейские Иркутска поздравили воспитанников школы-интерната с Днем защиты детей

В преддверии Международного Дня защиты

детей сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы

межмуниципального управления МВД России «Иркутское» побывали в гостях у учащихся школы-интерната №2. В честь детского праздника полицейские

навестили детей не только с профилактическими беседами, но и с занимательными играми и подарками!

Полицейские считают для себя важным

участие в подобной благотворительности и оказывают посильную помощь

детскому учреждению, регулярно закупая канцелярские товары, одежду,

обувь, спортивный инвентарь, сладкие угощения.

Каким бы ни было уютным и комфортным

проживание в интернате, дети всегда рады приезду гостей. Сотрудники

полиции поздравили воспитанников и педагогов Тормосиновской

школы-интерната с Международным днем защиты детей, пожелали ребятам

расти здоровыми и счастливыми, провели профилактические беседы в связи с наступлением летних каникул, а также вручили сладкие угощения и подарки

— летние комплекты одежды и канцелярские товары.

В праздничной обстановке было

организовано вручение сладких подарков и игрушек. В качестве

благодарности ребята подготовили для гостей небольшой концерт. Дети

исполняли песни и проникновенно читали стихи о самых нужных каждому

человеку людях — родителях. Эти выступления никого не оставили

равнодушными.