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Закрыт самый крупный в мире сайт для порномести
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Закрыт самый крупный в мире сайт для порномести 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Полиция Нидерландов конфисковала сервер крупнейшего в мире сайта для порномести Anon-IB. Об этом сообщает Cnet.
Задержаны трое жителей Нидерландов, на их компьютерах и телефонах было найдено огромное количество персональных данных и изображений женщин. По утверждению следствия, подозреваемые знали друг друга, они просили других посетителей помочь получить изображения конкретных девушек.
Расследование началось в марте 2017 года после того, как потерпевшая обратилась в полицию с заявлением, что ее личные изображения были опубликованы без ее согласия.
Арестованным предъявили обвинения во взломах компьютеров и распространении материалов с непристойным содержимым. По версии следствия, киберпреступники собирали материалы с почты жертв, аккаунтов в соцсетях и облачных хранилищ. При этом женщины зачастую даже не подозревали о появлении своих фотографий на сайте.
В 2014 году именно Anon-IB оказался в центре скандала с публикацией интимных фотографий голливудских знаменитостей.
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