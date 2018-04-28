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Крупнейший сайт для порномести закрыт голландской полицией
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Крупнейший сайт для порномести закрыт голландской полицией 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Благодаря голландской полиции был закрыт один из самых популярных сайтов, посвященных так называемой «порномести». Речь идет о ресурсе Anon-IB, на серверах которого были обнаружены материалы интимного характера.
Правоохранителям удалось арестовать троих подозреваемых по этому делу: граждан Нидерландов в возрасте 28, 31 и 35 лет. Также полиция подозревает двух других причастных к работе сайта лиц.
«Жертвы (этого сайта, чьи фото были выложены на страницах ресурса — прим. ред.) не были должным образом защищены, их были относительно легко взломать», — сообщает полиция. — «Подозреваемые смогли завладеть откровенными фотографиями нескольких сотен женщин, жертвы об этом даже не подозревали».
Злоумышленники проникали в аккаунты электронной почты, соцсетей и облачных хранилищ своих жертв. Расследование этой незаконной деятельности ведется с марта прошлого года.
Подключившись к этому расследованию, бельгийская полиция также обнаружила большую облачную базу данных на сервере в Новой Зеландии, правоохранители пообещали поделиться этой информацией со своими голландскими коллегами.
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