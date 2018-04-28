Суд арестовал бывшего высокопоставленного сотрудника МИД России

Нагатинский суд Москвы санкционировал арест бывшего замглавы Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РФ Назыма Юсипова. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь суда Виктория Белова.

«Суд по ходатайству следствия избрал Юсипову меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 мая 2018 года», — сказала она. Пресс-секретарь уточнила, что решение суд принял накануне, 27 апреля.

Юсипов находится в статусе подозреваемого. Ему инкриминируется «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование дела ведет Следственная часть Следственного управления УВД по ЮВАО по Москве.

Экс-чиновника задержали 26 апреля. «За три дня до этого он уволился из МИД по собственному желанию», — сказала Белова. По ее словам, фигуранта арестовали всего лишь на две недели, поскольку до 11 мая 2018 года установлен срок следствия по делу, которое продолжается с мая 2017 года. «Если срок следствия будет продлен и орган, расследующий дело, обратится в суд с ходатайством о продлении Юсипову стражи, то данный вопрос будет решаться судом снова», — сказала пресс-секретарь.

О задержании Юсипова сообщил Mash. По сведениям телеграм-канала, «замначальника ГлавУпДК МИД России в бытность зампрефекта ЮАО сколотил реальную ОПГ», она состояла из 16 подразделений ГБУ «Жилищник». Как утверждает Mash, Юсипов ранее создал фирму «Приоритет», с которой заключили договоры все местные коммунальные конторы и которая помогала «Жилищникам» возвращать НДС. «За это от общей суммы они забирали себе 35%. Всего таких возвратов собралось на более чем миллиард рублей», — говорится в сообщении. С поста зампрефекта Юсипов ушел на должность замначальника ГлавУпДК МИД России.