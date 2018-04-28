Экс-сотрудник МИД РФ арестован по делу о крупном мошенничестве

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Юсипова меры пресечения в виде заключения под стражу на 15 суток, то есть до 11 мая. Это связано с тем, что срок следствия по делу установлен до 11 мая, а мера пресечения не может быть избрана на срок его превышающий», — сказала пресс-секретарь.

Белова уточнила, что период совершения преступления относится к 2015-2016 годам и не относится ко времени работы в МИД РФ. Тогда Юсипов работал в должности зампрефекта Южного административного округа Москвы. Он курировал, в том числе экономику и финансы.

Расследование, фигурантом которого стал бывший чиновник, ведется уже несколько лет. Оно связано с целой системой откатов и уходов от налогов, которая была выявлена на предприятиях окружного ГБУ «Жилищник». Часть из них, по версии следствия, получила компания, непосредственно связанная с господином Юсиповым. О его причастности к махинациям полиция узнала от одного из фигурантов расследования, который после ареста заключил сделку со следствием, дав показания на чиновника.