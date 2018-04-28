Экс-сотрудник МИД РФ арестован по делу о крупном мошенничестве 

Нагатинский суд Москвы санкционировал арест бывшего замглавы Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РФ Назыма Юсипова по делу о крупном мошенничестве, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Виктория Белова.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Юсипова меры пресечения в виде заключения под стражу на 15 суток, то есть до 11 мая. Это связано с тем, что срок следствия по делу установлен до 11 мая, а мера пресечения не может быть избрана на срок его превышающий», — сказала пресс-секретарь.
Белова уточнила, что период совершения преступления относится к 2015-2016 годам и не относится ко времени работы в МИД РФ. Тогда Юсипов работал в должности зампрефекта Южного административного округа Москвы. Он курировал, в том числе экономику и финансы.
Расследование, фигурантом которого стал бывший чиновник, ведется уже несколько лет. Оно связано с целой системой откатов и уходов от налогов, которая была выявлена на предприятиях окружного ГБУ «Жилищник». Часть из них, по версии следствия, получила компания, непосредственно связанная с господином Юсиповым. О его причастности к махинациям полиция узнала от одного из фигурантов расследования, который после ареста заключил сделку со следствием, дав показания на чиновника.
Источники «Коммерсанта» не исключают, что после ареста господина Юсипова расследование будет передано в Следственный комитет России, а самому экс-чиновнику обвинение переквалифицируют с мошенничества на получение взяток (ст. 290 УК).