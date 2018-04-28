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В Шацком районе рязанец до смерти забил монтировкой своего приятеля
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В Шацком районе рязанец до смерти забил монтировкой своего приятеля 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Сасовским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношение 41-летнего жителя деревни Студеновка Шацкого района по статье «Убийство».
По данным следствия, ночью 26 апреля подозреваемый будучи пьяным, во время ссоры избил скрывавшегося у него дома своего знакомого 49-летнего жителя города Сасово. А затем нанес ему несколько ударов по голове монтировкой. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.
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