В Шацком районе рязанец до смерти забил монтировкой своего приятеля 

Сасовским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношение 41-летнего жителя деревни Студеновка Шацкого района по статье «Убийство».
По данным следствия, ночью 26 апреля подозреваемый будучи пьяным, во время ссоры избил скрывавшегося у него дома своего знакомого 49-летнего жителя города Сасово. А затем нанес ему несколько ударов по голове монтировкой. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.