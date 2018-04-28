25-летний пскович разбил скулу хозяину квартиры за замечание снять обувь 

Прокуратура Пскова направила в суд дело в отношении 25-летнего псковича. Его обвиняют в умышленном причинения вреда здоровью средней тяжести.
События развернулись в конце января 2018 года, когда молодой человек вместе со своими приятелями гулял в районе ул. Труда в Пскове. Как пояснили обстоятельства дела в прокуратуре, на улице был мороз, и мужчины втроем решили зайти к одному из знакомых, проживающему в этом районе, чтобы согреться и попить кофе. Однако знакомый оказался не рад такому количеству гостей, которые прошли в квартиру, не сняв обувь. В результате у хозяина квартиры возник конфликт с гостями, в результате которого один из них сломал ему скулу. Мужчина три недели находился на больничном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч.1 ст.112 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.