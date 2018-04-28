В Самарской области задержаны двое мужчин, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя

Как установили полицейские, предприниматель подвергся нападению, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения, когда находился возле своего дома. Через несколько дней в центре города Самары неизвестный плеснул воду в лицо его жене. Затем произошло несколько поджогов производственных зданий и офиса, принадлежащих потерпевшему.

После этого участники группы осуществили несколько звонков на сотовый телефон бизнесмена, требуя передачи денежных средств в обмен на спокойствие его семьи. Злоумышленники пригрозили, что в случае отказа в следующий раз вместо воды будет использована кислота, а принадлежащее ему имущество сожжено.

"Пострадавший обратился за помощью в правоохранительные органы. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности двоих злоумышленников. Ими оказались 32-летний фитнес-тренер одного из спортивных центров города Самары и его 23-летний знакомый", — добавила И. Волк.

В настоящее время обоим фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Самарской области им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.