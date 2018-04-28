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Благодаря бдительности граждан правоохранители задержали в Перми подозреваемого на месте преступления
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Благодаря бдительности граждан правоохранители задержали в Перми подозреваемого на месте преступления 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В е сотрудники полиции задержали мужчину на месте преступления. Он пытался похитить имущество из гаража.
В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от жителя Мотовилихинского района о том, что неизвестный незаконно проник в один из гаражей.
По указанному адресу незамедлительно выехали стражи порядка и задержали злоумышленника, который грузил краденое имущество в свой автомобиль.
Полицейские доставили подозреваемого в отдел внутренних дел. Выяснилось, что ранее судимый за аналогичное преступление 38-летний пермяк открыл дверь гаража, принадлежавшего 59-летней женщине, путем подбора ключа. В ходе допроса он дал признательные показания.
По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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