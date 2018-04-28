Парень прокатился с девушкой в угнанном автомобиле, а потом сжег его

В полицию Апшеронского района обратился житель Хадыженска с заявлением, что у него украли автомобиль. Вечером он оставил машину около дома, а утром на месте парковки ее не оказалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция обнаружила транспортное средство в самом плачевном состоянии — сгоревшая машина стояла в лесном массиве между городом Хадыженском и станицей Кабардинской.

Вскоре по подозрению в совершении угона задержали жителя города Хадыженска. Стражам порядка молодой человек объяснил, что угнал автомобиль покататься с девушкой, а когда бензин закончился, поджег его, чтобы скрыть следы преступления.