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Парень прокатился с девушкой в угнанном автомобиле, а потом сжег его
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Парень прокатился с девушкой в угнанном автомобиле, а потом сжег его 

АиФ — Юг 56 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В полицию Апшеронского района обратился житель Хадыженска с заявлением, что у него украли автомобиль. Вечером он оставил машину около дома, а утром на месте парковки ее не оказалось.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция обнаружила транспортное средство в самом плачевном состоянии — сгоревшая машина стояла в лесном массиве между городом Хадыженском и станицей Кабардинской.
Вскоре по подозрению в совершении угона задержали жителя города Хадыженска. Стражам порядка молодой человек объяснил, что угнал автомобиль покататься с девушкой, а когда бензин закончился, поджег его, чтобы скрыть следы преступления.
С угонщика взяли подписку о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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