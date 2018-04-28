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Жительница Смоленска благодарит сотрудника уголовного розыска за возврат утерянных денег и документов
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Жительница Смоленска благодарит сотрудника уголовного розыска за возврат утерянных денег и документов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На имя начальника УМВД России по Смоленской области поступило письмо от жительницы города Смоленска со словами благодарности в адрес оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по Смоленской области подполковника полиции Андрея Сергеевича Медведева.
«Выражаю огромную благодарность сотруднику управления уголовного розыска Медведеву Андрею Сергеевичу! Андрей Сергеевич вернул мне кошелек с денежными средствами в сумме 60 тысяч рублей», — говорится в письме.
Женщина выронила кошелек, совершая покупки на городском рынке, но не заметила этого. Когда она вернулась домой, к ней пришел мужчина, который представился сотрудником полиции и отдал ей кошелек с деньгами и документами, пропажу которого она еще не обнаружила. Удивлению и радости женщины не было предела. «Там, в кошельке, была большая для меня сумма, я собирала деньги на лечение», — рассказала смолянка.
Владелица кошелька пишет, что очень хочет, чтобы люди знали о таком достойном поступке.
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