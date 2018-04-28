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Брал деньги и исчезал: на Дону за мошенничество задержали установщика окон
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Брал деньги и исчезал: на Дону за мошенничество задержали установщика окон 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Таганроге 25-летний предприниматель, устанавливающий металлопластиковые окна, стал фигурантом уголовного дела. Он пообещал местной жительнице заменить в квартире окна, взял предоплату и перестал выходить на связь.
Потерявшая 70 тысяч рублей таганроженка пошла в полицию. Во время расследования выяснилось, что мужчина таким образом на 200 тысяч рублей обманул семерых местных жителей.
Правда, подозреваемый поступал так не со всеми заказчиками. Некоторым таганрожцам он всё же заменил старые окна на новые.
— В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Он взят по стражу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Подозреваемый уже имеет судимость за грабеж. Если суд признает вину задержанного, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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