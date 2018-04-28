Мосгорсуд 3 мая проверит законность ареста Сергея Хачатурова, младшего брата экс-владельца страховой группы «Росгосстрах» Данила Хачатурова. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Кранова.
«Рассмотрение апелляционной жалобы защиты на решение Лефортовского суда об избрании Сергею Хачатурову меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на 3 мая в 10:20», — сказала она.
Адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников, хорошо знакомый с ходом следствия, сообщил, что защита настаивает на отмене решения районной инстанции от 18 апреля о заключении Сергея Хачатурова под стражу, и просит вышестоящий суд перевести его под домашний арест. «Мы считаем, что нет ни одного основания, предусмотренного законом для заключения Хачатурова в СИЗО, и если следствие хочет ограничить его свободу на период расследования, то вполне будет достаточно домашнего ареста», — полагает он. Юрист также добавил, что статья 108 УПК запрещает арест обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.
Уголовное дело в отношении Сергея Хачатурова по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) СУ ФСБ возбудило 17 апреля 2018. Претензии представителей спецслужбы вызвала сделка, совершенная в августе 2017 года по продаже 100% акций принадлежащей предпринимателю фирмы «РГС Активы». Покупателем ценных бумаг стал банк «Траст», санацию которого проводил ФК «Открытие». Кредитное учреждение заплатило Сергею Хачатурову за ценные бумаги более 1 млрд рублей, и эту сумму следствие считает похищенной. По некоторым данным, расследование было инициировано руководством ФК «Открытие», который в прошлом году приобрел «Росгосстрах» Данила Хачатурова.
Как ранее рассказывал нынешний глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов в интервью газете «Коммерсантъ», в «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство».
24 апреля Хачатурову было предъявлено обвинение, а его допрос по обстоятельствам дела растянулся на два дня, сообщил Business FM Алексей Мельников. По его словам, бизнесмен вину не признал. «Он сообщил, что являлся собственником указанной в обвинении фирмы „РГС Активы“ и не мог растратить или присвоить и так принадлежащее ему имущество», — сказал юрист. Он отметил, что сделка с «Росгосстрахом» проходила при участии и под контролем Центробанка с декабря 2016 года и до конца августа 2017 года.
«В обвинении говорится, что Хачатуров сформировал преступный умысел и продал акции ПАО «Росгосстрах», а деньгами распорядился по своему усмотрению. Но на самом деле он никакого преступного умысла не формировал, так как эти акции были его собственностью. Он абсолютно законно их продал на Московской бирже», — подчеркнул защитник. По его мнению, «попытки доказать мифические хищения „сверху донизу“ в компании ПАО „Росгосстрах“ при помощи уголовного дела Сергея Хачатурова незаконны и губительны для репутации их инициаторов».
Адвокат добавил, что предприниматель в инкриминируемый ему период не занимал никаких постов в «Росгосстрахе» и не участвовал в текущей деятельности компании. «Он был просто акционером. Некоторые СМИ писали, что он был вице-президентом, но в указанный следствием период он не занимал никаких постов и не мог похитить деньги», — подчеркнул Мельников.