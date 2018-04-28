Мосгорсуд 3 мая проверит законность ареста Сергея Хачатурова

«Рассмотрение апелляционной жалобы защиты на решение Лефортовского суда об избрании Сергею Хачатурову меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на 3 мая в 10:20», — сказала она.

Адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников , хорошо знакомый с ходом следствия, сообщил, что защита настаивает на отмене решения районной инстанции от 18 апреля о заключении Сергея Хачатурова под стражу, и просит вышестоящий суд перевести его под домашний арест. «Мы считаем, что нет ни одного основания, предусмотренного законом для заключения Хачатурова в СИЗО , и если следствие хочет ограничить его свободу на период расследования, то вполне будет достаточно домашнего ареста», — полагает он. Юрист также добавил, что статья 108 УПК запрещает арест обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Уголовное дело в отношении Сергея Хачатурова по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) СУ ФСБ возбудило 17 апреля 2018. Претензии представителей спецслужбы вызвала сделка, совершенная в августе 2017 года по продаже 100% акций принадлежащей предпринимателю фирмы «РГС Активы». Покупателем ценных бумаг стал банк «Траст» , санацию которого проводил ФК «Открытие» . Кредитное учреждение заплатило Сергею Хачатурову за ценные бумаги более 1 млрд рублей, и эту сумму следствие считает похищенной. По некоторым данным, расследование было инициировано руководством ФК «Открытие», который в прошлом году приобрел «Росгосстрах» Данила Хачатурова.

24 апреля Хачатурову было предъявлено обвинение, а его допрос по обстоятельствам дела растянулся на два дня, сообщил Business FM Алексей Мельников. По его словам, бизнесмен вину не признал. «Он сообщил, что являлся собственником указанной в обвинении фирмы „РГС Активы“ и не мог растратить или присвоить и так принадлежащее ему имущество», — сказал юрист. Он отметил, что сделка с «Росгосстрахом» проходила при участии и под контролем Центробанка с декабря 2016 года и до конца августа 2017 года.

«В обвинении говорится, что Хачатуров сформировал преступный умысел и продал акции ПАО «Росгосстрах», а деньгами распорядился по своему усмотрению. Но на самом деле он никакого преступного умысла не формировал, так как эти акции были его собственностью. Он абсолютно законно их продал на Московской бирже », — подчеркнул защитник. По его мнению, «попытки доказать мифические хищения „сверху донизу“ в компании ПАО „Росгосстрах“ при помощи уголовного дела Сергея Хачатурова незаконны и губительны для репутации их инициаторов».

Адвокат добавил, что предприниматель в инкриминируемый ему период не занимал никаких постов в «Росгосстрахе» и не участвовал в текущей деятельности компании. «Он был просто акционером. Некоторые СМИ писали, что он был вице-президентом, но в указанный следствием период он не занимал никаких постов и не мог похитить деньги», — подчеркнул Мельников.