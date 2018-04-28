Уральский окружной военный суд оштрафовал двух офицеров Минобороны за получение взятки

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Бывшие руководители курганского военного представительства Минобороны РФ подполковник Евгений Сутормин и майор Михаил Шамбатуев оштрафованы за получение взятки от бывшего исполнительного директора "Курганмашзавода" Александра Клюжева. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Управления ФСБ России по Курганской области.

"Уральский окружной военный суд огласил приговор бывшему начальнику 3949 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации Евгению Сутормину и его заместителю Михаилу Шамбатуеву. Подполковник и майор признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере». Шамбатуеву назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, Сутормин заплатит государству 600 тыс. рублей. Кроме того, у подсудимых конфискована сумма взятки", — говорится в сообщении.

В настоящее время оба уволены с военной службы в связи с невыполнением условий контракта.

По версии следствия, в январе 2016 года Сутормин и Шамбатуев получили от Клюжева 110 тыс. рублей за изготовление и подписание документов, согласно которым 3949 военное представительство Минобороны РФ якобы проверило и одобрило качество изготовления партии БМП-3 в рамках исполнения государственного контракта. В действительности же машины собрали только через два месяца. По данным УФСБ России по Курганской области, поддельный отчет перед Минобороны РФ был необходим для того, чтобы исключить претензии и, соответственно, штрафные санкции за нарушение сроков контракта.

В настоящее время Военным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении еще одного сотрудника Министерства обороны РФ при «Курганмашзаводе». Инженеру военного представительства предъявлены обвинения по статье УК РФ «Мошенничество».

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Минобороны РФ о взыскании с «Курганмашзавода» более 352 млн рублей неустойки по государственному контракту на поставку боевой машины пехоты «Курганец-25» в 2014-2016 годах. Министерство обороны РФ подало апелляцию на решение Арбитражного суда, однако Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отказал в удовлетворении апелляции.

О заводе

"Курганмашзавод" — одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, минитракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.