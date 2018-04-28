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В Липецке вынесен приговор в отношении липчанина за сбыт наркотических средств
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В Липецке вынесен приговор в отношении липчанина за сбыт наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Липецкой области было установлено, что липчанин незаконно приобретал, хранил и осуществлял сбыт наркотического средства — каннабис (марихуана). Подозреваемый был ранее судим за нарушение антинаркотического законодательства, сам потреблял наркотики, работая на одном из крупных промышленных объектов региона.
В результате проведенных сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области совместно с УФСБ России по Липецкой области оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято приготовленное к сбыту наркотическое средство — каннабис (марихуана) общей массой 625,15 грамма.
Решением Советского районного суда г. Липецк 43-летний гражданин признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима.
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