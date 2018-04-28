В Кирове несовершеннолетнего наркоторговца приговорили к 6 годам

Такое наказание было назначно за три особо тяжких преступления.

После окончании 9 классов школы молодой человек поступил в техникум. Через некоторое время он отчислился из учебного заведения и решил начать зарабатывать на жизнь продажей наркотических средств.

Через Интернет он вышел на «работодателей», которые предложили ему организовывать в Кирове «закладки».

«Молодому человеку сообщались места «оптовых закладок» наркотиков, которые он должен был раскладывать отдельными «закладками». Кроме этого, несовершеннолетний решил распростронять наркотические средства самостоятельно. Он организовал собственный «Интернет-магазин» для своих покупателей и стал закупать оптовые партии наркотических средств, которые в дальнейшем фасовал по разовым закладкам, — сообщили в прокуратуре Первомайского района.

С очередной партией наркотиков в крупном размере молодого человека задержали правоохранители. Также была обнаружена «закладка» с наркотическим средством, приготовленная для реализации.

В ходе предварительного следствия и в суде несовершеннолетний полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

«Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, признание вины обвиняемым, активное способствование расследованию преступлений, наличия психического расстройства, судом принято решение о назначение ему наказания в виде реального лишения свободы на срок 6 лет. Следует учесть, что указанными выше статьями УК РФ предусмотрено наказание от 8 до 15 и от 10 до 20 лет лишения свободы. Однако, для несовершеннолетних нижний предел наказания снижается наполовину. Таким образом, судом назначено фактически минимально возможное наказание», — пояснили в прокуратуре

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.

Фото — sm-news.ru