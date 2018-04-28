Ещё
В Кирове несовершеннолетнего наркоторговца приговорили к 6 годам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кирове несовершеннолетнего наркоторговца приговорили к 6 годам 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Такое наказание было назначно за три особо тяжких преступления.
После окончании 9 классов школы молодой человек поступил в техникум. Через некоторое время он отчислился из учебного заведения и решил начать зарабатывать на жизнь продажей наркотических средств.
Через Интернет он вышел на «работодателей», которые предложили ему организовывать в Кирове «закладки».
«Молодому человеку сообщались места «оптовых закладок» наркотиков, которые он должен был раскладывать отдельными «закладками». Кроме этого, несовершеннолетний решил распростронять наркотические средства самостоятельно. Он организовал собственный «Интернет-магазин» для своих покупателей и стал закупать оптовые партии наркотических средств, которые в дальнейшем фасовал по разовым закладкам, — сообщили в прокуратуре Первомайского района.
С очередной партией наркотиков в крупном размере молодого человека задержали правоохранители. Также была обнаружена «закладка» с наркотическим средством, приготовленная для реализации.
В ходе предварительного следствия и в суде несовершеннолетний полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.
«Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, признание вины обвиняемым, активное способствование расследованию преступлений, наличия психического расстройства, судом принято решение о назначение ему наказания в виде реального лишения свободы на срок 6 лет. Следует учесть, что указанными выше статьями УК РФ предусмотрено наказание от 8 до 15 и от 10 до 20 лет лишения свободы. Однако, для несовершеннолетних нижний предел наказания снижается наполовину. Таким образом, судом назначено фактически минимально возможное наказание», — пояснили в прокуратуре
На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.
Фото — sm-news.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Унинском районе финансист администрации украла деньги муниципалитета: возбуждено уголовное дело В Кирово-Чепецке мужчина систематически избивал проживающих с ним детей: дело передано в суд В Юрье оперуполномоченные уголовного розыска сфальсифицировали доказательства по делу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян227
Анонсировано повышение пенсионного возраста506
Известный режиссер разбился в ДТП14
Лавров сделал заявление года127
Медведев высказался об уходе на отдых262
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение