На Ставрополье завершено расследование уголовного дела о краже сорока двух наименований ювелирных изделий

В дежурную часть Отдела МВД России по Буденновскому району с заявлением о краже ювелирных изделий обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что из принадлежащего ей домовладения похищено 42 наименования ювелирных изделий. Сумма причиненного ущерба составила более 700 тысяч рублей.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение женщины, подозреваемой в совершении данного преступления, и доставили ее в районный отдел внутренних дел, где она дала признательные показания.

Предварительным следствием установлено, что злоумышленница находясь в гостях, воспользовалась временным отсутствием хозяйки и похитила ювелирные украшения. Часть похищенного имущества гражданка сдала в ломбард, а вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.