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На Ставрополье завершено расследование уголовного дела о краже сорока двух наименований ювелирных изделий
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На Ставрополье завершено расследование уголовного дела о краже сорока двух наименований ювелирных изделий 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В дежурную часть Отдела МВД России по Буденновскому району с заявлением о краже ювелирных изделий обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что из принадлежащего ей домовладения похищено 42 наименования ювелирных изделий. Сумма причиненного ущерба составила более 700 тысяч рублей.
В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение женщины, подозреваемой в совершении данного преступления, и доставили ее в районный отдел внутренних дел, где она дала признательные показания.
Предварительным следствием установлено, что злоумышленница находясь в гостях, воспользовалась временным отсутствием хозяйки и похитила ювелирные украшения. Часть похищенного имущества гражданка сдала в ломбард, а вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.
В отношении 27-летней местной жительницы следственным отделом ОМВД России по Буденновскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Буденновский городской суд для рассмотрения по существу.
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