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Замначальника отдела полиции в Пензе приговорили к 3 годам условно за служебный подлог
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Замначальника отдела полиции в Пензе приговорили к 3 годам условно за служебный подлог 

Парламентская газета 16 минут назад
Фото: Парламентская газета
Замначальника отдела полиции №5 в Пензе приговорён к 3 годам условно за превышение должностных полномочий, служебный подлог и незаконный оборот боеприпасов. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.
Следствие и суд установили, что заместитель начальника отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе осенью 2015 года, чтобы получить положительную оценку деятельности отдела со стороны руководства, решил сфальсифицировать материалы доследственной проверки в отношении обвиняемого (бомжа) по другому делу.
Он сфальсифицировал в отношении бомжа уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов, подложив ему в сумку 10 боевых патронов, которые до этого приобрел, и отчитался об успешном раскрытии.
Взамен полицейский обещал мужчине оказать материальную помощь, а также содействие в виде назначения минимального размера наказания и обеспечение комфортных условий его отбывания (в случае привлечения его к уголовной ответственности) либо принять все меры для того, чтобы уголовное дело было прекращено. Потерпевший (совершивший на тот момент преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ, — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) под давлением и угрозами в случае отказа вынужден был согласиться с предложением полицейского.
В результате гражданин был незаконно осуждён на длительный срок.
Приговором суда заместитель начальника отдела полиции признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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