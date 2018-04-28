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Суд отказал в УДО осужденному за коррупцию бывшему советнику мэра Ярославля
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Суд отказал в УДО осужденному за коррупцию бывшему советнику мэра Ярославля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Рыбинский городской суд в субботу отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту громкого коррупционного дела, бывшему советнику мэра Ярославля Алексею Лопатину, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова.
Алексей Лопатин занимал должность советника мэра Ярославля Евгения Урлашова. Вместе с мэром он был арестован в 2013 году по громкому делу о коррупции. Летом 2016 года суд приговорил Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима, а Лопатина — к семи годам колонии. Оказавшийся вместе с ними на скамье подсудимых бывший заммэра Дмитрий Донсков был оправдан.
Комиссия по помилованию 26 апреля решила сократить тюремный срок Урлашову с 12,5 до 9 лет.
"Рыбинский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Лопатина", — сказала Сарбунова.
Уголовное дело Урлашова стало одним из наиболее громких в России, учитывая тот факт, что он как представитель оппозиции в 2012 году победил на выборах главы города, набрав около 70% голосов ярославцев.
Суд согласился с версией следствия о том, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту.
Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить. Следствие полагало, что в преступлении участвовал и Донсков, но суд не счел доказательства его вины убедительными.
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