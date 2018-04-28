Суд отказал в УДО осужденному за коррупцию бывшему советнику мэра Ярославля

Алексей Лопатин занимал должность советника мэра Ярославля Евгения Урлашова . Вместе с мэром он был арестован в 2013 году по громкому делу о коррупции. Летом 2016 года суд приговорил Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима , а Лопатина — к семи годам колонии. Оказавшийся вместе с ними на скамье подсудимых бывший заммэра Дмитрий Донсков был оправдан.

Комиссия по помилованию 26 апреля решила сократить тюремный срок Урлашову с 12,5 до 9 лет.

"Рыбинский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Лопатина", — сказала Сарбунова.

Уголовное дело Урлашова стало одним из наиболее громких в России , учитывая тот факт, что он как представитель оппозиции в 2012 году победил на выборах главы города, набрав около 70% голосов ярославцев.

Суд согласился с версией следствия о том, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту.

Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить. Следствие полагало, что в преступлении участвовал и Донсков, но суд не счел доказательства его вины убедительными.