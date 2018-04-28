«Только для личных нужд»: партию марихуаны нашли в одной из квартир Ужура

Полиция Ужура Красноярский край ) обнаружила у 26‐летнего ранее судимого местного жителя почти 250 граммов марихуаны. На допросе задержанный сказал, что хранил дома наркотики для личного потребления. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по такой статье предполагает десять лет лишения свободы. За что задержанный был осужден раньше, не уточняется.