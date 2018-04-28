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«Только для личных нужд»: партию марихуаны нашли в одной из квартир Ужура
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«Только для личных нужд»: партию марихуаны нашли в одной из квартир Ужура 

360tv.ru 2 часа назад
Полиция Ужура (Красноярский край) обнаружила у 26‐летнего ранее судимого местного жителя почти 250 граммов марихуаны. На допросе задержанный сказал, что хранил дома наркотики для личного потребления. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по такой статье предполагает десять лет лишения свободы. За что задержанный был осужден раньше, не уточняется.
Накануне оперативники ЯНАО задержали наркоторговцев, которые готовили и продавали запрещенные вещества. По версии следствия, молодые люди организовали целую лабораторию по производству наркотиков.
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