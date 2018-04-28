Глава юрфирмы осужден за убийства своего главбуха и клиента

Бывший следователь прокуратуры и учредитель ряда компаний, в том числе ООО «Юридическая компания „Защита права“, был осужден в 2014 году за организацию двух убийств. Первое произошло в 2010 году, когда в Екатеринбурге была расстреляна работавшая на юриста главный бухгалтер Анастасия Чечелева. Женщина решил помочь знакомой с уголовным делом в Верховном суде РФ и обратилась к Карпову за его прокурорскими связями. Экс-следователь взял выделенные на решение вопроса 3,2 млн руб., но не вернул. После многочисленных конфликтов из-за долга Карпов договорился за 350 000 руб. об убийстве главбуха со своим компаньоном по бизнесу Дмитрием Бушмакиным. Тот нанял исполнителей — чемпиона Европы и России по пауэрлифтингу Алексея Савосина и его помощника Александра Бабусенкова. Спортсмен лично расстрелял женщину из пистолета в гараже возле ее дома. Карпову в доказательство передали водительское удостоверение жертвы.

Второе убийство произошло в 2012 году. Жертвой стал гендиректор „Сибирской торговой компании“ Евгений Коновалов , который купил у Карпова объект недвижимости в Екатеринбурге за 37 млн руб. После совершения сделки юрист решил через мошенническую схему вернуть имущество, а деньги присвоить себе. Когда Коновалов заподозрил неладное, его пригласили на встречу под предлогом консультации с адвокатом и расстреляли в собственном Toyota Land Cruiser. Убивал лично Савосин. Он, Бушмакин и Бабусенко за исполнение заказа получили от Карпова 500 000 руб.

После убийства предпринимателя Карпов ударился в бега и скрывался по поддельному паспорту. Его задержали в 2013 году. Свердловский областной суд приговорил эс-следователя к 20 годам колонии строгого режима , киллер Савосин получил 21,5 года, Бабусенков — 9,5 года. Бушмакина, давшего признательные показания, судили отдельно в закрытом режиме и приговорили к 8 годам строгого режима.

Новое судебное разбирательство состоялось из-за того, что показания дал Бабусенков, заявивший, что Карпов в 2012 году намеревался устранить и его — за отказ лично убить гендиректора Коновалова. Ленинский районный суд Екатеринбурга по этому эпизоду признал Карпова виновным, приговорил к 9 годам колонии строгого режима. По совокупности с предыдущим приговором окончательное наказание юристу составило 21 год.