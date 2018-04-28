Уголовное дело возбудили из-за нарушений пожарной безопасности в торговом центре в Балахне

Следователи возбудили уголовного дело по факту нарушений требования пожарной безопасности в торговом центре, который построили на месте автостанции в Балахне.

Как выяснило следствие, с июля 2016 и по сегодняшний день помещения, построенные на месте бывшей автостанции в городе Балахна на площади Советской, продолжают использоваться для нужд перевозчиков и пассажиров. Следствие считает, что эксплуатация этих помещений опасна для людей и может быть связана с риском поражения электрическим током и возникновения пожара.

В ходе расследования уголовного дела лицам, допустившим оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, будет дана юридическая оценка. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, здание торгового центра на месте автостанции в Балахне было построено незаконно. По факту мошенничества при строительстве объекта возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми являются Александр Глушков — депутат Законодательного собрания Нижегородской области , а также его брат Владимир Глушков — депутат Земского собрания Балахнинского района.

По предварительным данным, с 2013 по 2016 год братья вместе с группой лиц незаконно возвели двухэтажное здание торгового центра на месте автостанции. Объекты, необходимые для работы транспортного узла, были снесены. Глушковы скрываются от следствия. Они объявлены в международный розыск.

В апреле также был арестован замглавы администрации Балахнинского района Дмитрий Валатин. По версии следствия, в январе 2015 года Валатин в интересах братьев Глушковых выдал разрешение на реконструкцию комплекса балахнинской автостанции.

Напомним, около 4000 нарушений пожарной безопасности зафиксировали в нижегородских торговых центрах.

Фото: arch-kasatkin.ru