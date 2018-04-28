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Уголовное дело возбудили из-за нарушений пожарной безопасности в торговом центре в Балахне
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Уголовное дело возбудили из-за нарушений пожарной безопасности в торговом центре в Балахне 

В городе N 28 минут назад
Фото: В городе N
Следователи возбудили уголовного дело по факту нарушений требования пожарной безопасности в торговом центре, который построили на месте автостанции в Балахне.
Как выяснило следствие, с июля 2016 и по сегодняшний день помещения, построенные на месте бывшей автостанции в городе Балахна на площади Советской, продолжают использоваться для нужд перевозчиков и пассажиров. Следствие считает, что эксплуатация этих помещений опасна для людей и может быть связана с риском поражения электрическим током и возникновения пожара.
В ходе расследования уголовного дела лицам, допустившим оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, будет дана юридическая оценка. Расследование по уголовному делу продолжается.
Напомним, здание торгового центра на месте автостанции в Балахне было построено незаконно. По факту мошенничества при строительстве объекта возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми являются Александр Глушков — депутат Законодательного собрания Нижегородской области, а также его брат Владимир Глушков — депутат Земского собрания Балахнинского района.
По предварительным данным, с 2013 по 2016 год братья вместе с группой лиц незаконно возвели двухэтажное здание торгового центра на месте автостанции. Объекты, необходимые для работы транспортного узла, были снесены. Глушковы скрываются от следствия. Они объявлены в международный розыск.
В апреле также был арестован замглавы администрации Балахнинского района Дмитрий Валатин. По версии следствия, в январе 2015 года Валатин в интересах братьев Глушковых выдал разрешение на реконструкцию комплекса балахнинской автостанции.
Напомним, около 4000 нарушений пожарной безопасности зафиксировали в нижегородских торговых центрах.
Фото: arch-kasatkin.ru
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