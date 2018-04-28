Тайванец продавал наркотики рядом с полицейским участком ради безопасности

На Тайване в городе Синьбэй арестован мужчина, продававший наркотики рядом с полицейским участком. Об этом сообщает Haiwainet.cn.

«Самое опасное место — самое безопасное», — объяснил мужчина по фамилии Сюй свои действия. Как пишет издание, в квартире Сюя в районе Саньчун сотрудники полиции обнаружили три пакетика амфетамина общим весом 78 граммов и 54 дозы экстази.

Во время допроса задержанный выдал другого наркодилера по фамилии Чжан, проживающего в том же районе. У него изъяли 209 граммов амфетамина.

Сообщается, что в отношении обоих мужчин будут заведены уголовные дела. Согласно действующему на Тайване закону, за продажу наркотиков может грозить смертная казнь.