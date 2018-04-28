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Тайванец продавал наркотики рядом с полицейским участком ради безопасности
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Тайванец продавал наркотики рядом с полицейским участком ради безопасности 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
На Тайване в городе Синьбэй арестован мужчина, продававший наркотики рядом с полицейским участком. Об этом сообщает Haiwainet.cn.
«Самое опасное место — самое безопасное», — объяснил мужчина по фамилии Сюй свои действия. Как пишет издание, в квартире Сюя в районе Саньчун сотрудники полиции обнаружили три пакетика амфетамина общим весом 78 граммов и 54 дозы экстази.
Во время допроса задержанный выдал другого наркодилера по фамилии Чжан, проживающего в том же районе. У него изъяли 209 граммов амфетамина.
Сообщается, что в отношении обоих мужчин будут заведены уголовные дела. Согласно действующему на Тайване закону, за продажу наркотиков может грозить смертная казнь.
25 апреля стало известно, что в китайском городе Шэньчжэнь была изъята крупнейшая за всю историю страны партия кокаина — 1,3 тонны. Полиция задержала 10 человек. Стоимость партии наркотиков оценивается в более чем миллиард юаней (около 160 миллионов долларов).
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