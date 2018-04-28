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Житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере доставки товара
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Житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере доставки товара 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 33 минуты назад
Следственным отделом МО МВД России «Кинельский» окончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Согласно материалам дела, в сентябре 2017 года в полицию обратился представитель логистической компании, расположенной на территории соседней республики, с заявлением о том, что подрядчик в установленный срок не доставил груз, а именно — обои массой 8,5 тонны на общую сумму три миллиона рублей.
Потерпевший пояснил, что его фирма нуждалась в услугах грузоперевозчика для того, чтобы доставить обои из Московской области в соседнюю республику. С этой целью заказчик разместил объявление в сети Интернет. Через некоторое время на предложение откликнулся представитель, как установили впоследствии следователи, вымышленной логистической компании.
Параллельно злоумышленник со своим соучастником, имея преступный умысел, разместил на просторах всемирной паутины объявление о необходимости транспортировки груза из Московской области, но конечный пункт назначения изменил по своему усмотрению: обои должны были быть доставлены в пос. Алексеевка Кинельского района. Договор на оказание транспортных услуг был подписан с тольяттинской логистической компанией. Когда большегруз прибыл по указанному адресу, подельники перегрузили обои в другой автомобиль и вывезли их на хранение и последующей реализации в личный гараж, расположенный в г. Тольятти.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 29 летнего жителя Самарской области, который полностью признал свою вину. В результате договоренности между полицейскими и подозреваемым была установлена личность второго участника преступного заговора — гражданина соседней республики 1984 года рождения.
Злоумышленник рассказал правоохранителям о том, что добытые обманным путем обои реализовывались на территории Самарской и Ульяновской областей. Законному владельцу возвращены денежные средства в размере 1 миллиона рублей, обои — на сумму 1 105 000 рублей, остальное соучастники смогли реализовать, а деньги потратили на личные нужды.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении гражданина соседней республики дело выделено отдельное производство.
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