Ещё
Командир ОМОН создал «дачный спецназ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Командир ОМОН создал «дачный спецназ» и пошел под суд 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Командир чувашского ОМОНа полковник Александр Велиуллов и его подчиненный командир первой оперативной роты майор Сергей Сергеев были признаны виновными в незаконной эксплуатации своих подчиненных на частных дачах. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает «Коммерсант».
«В 2016 году восемь бойцов ОМОНа по незаконным указаниям фигурантов дела чинили краны на их дачах, монтировали в домах электропроводку, укладывали тротуарную плитку, занимались ремонтными работами и даже собирали яблоки», — говорится в сообщении.
Один из бойцов, пользовавшийся особым доверием Велиуллова, был отправлен в четырехдневную командировку в Москву, в ходе которой купил и перегнал в Чебоксары Mercedes для своего командира.
«Большинство признанных по делу потерпевшими бойцов ОМОНа в суде изменили данные на следствии показания, сообщив, что действительно бывали на дачах офицеров Велиуллова и Сергеева, но не занимались там принудительным трудом, а, напротив, отдыхали, отмечая различные праздники и семейные события», — отмечает издание.
Между тем, факт выполнения бойцами ОМОНа незаконных работ на дачах командиров подтвердился рапортами сотрудников ФСБ, а также данными других полицейских, которые называли товарищей «дачным спецназом».
В итоге суд назначил офицерам штрафы: полковнику в 60 тысяч рублей, а майору — в 55 тысяч рублей. Однако затем Велиуллов и Сергеев были освобождены и от этого вида наказаний: в суде посчитали, что осужденным достаточно домашних арестов, под которыми они провели полгода каждый. Тем не менее, адвокат полковника Велиуллова Владимир Ласточкин уже заявил, что обжалует приговор в Верховном суде Чувашии.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых171
Лавров сделал заявление года62
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте88
«Он не должен был сесть»19
США предъявили России новое обвинение24
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Анонсирована новая пенсионная реформа
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение