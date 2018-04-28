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Инженера признали виновным в смерти рабочего на газопроводе
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Инженера признали виновным в смерти рабочего на газопроводе 

ProOren 46 минут назад
Фото: ProOren
Прошло заседание в Дзержинском райсуде Оренбурга по причинению смерти по неосторожности нескольких человек при обрушении котлована.
Суд установил, что в октябре 2016 года при ремонте изоляционного покрытия подземного газопровода ООО «Газпром добыча Оренбург» в районе поселка Троицкий произошло обрушение продольных стен котлована. Причиной несчастного случая стало несоблюдение правил безопасности при ведении работ, обязанность по контролю за которой была возложена на представителя подрядной организации.
Виновному назначено наказание в виде 2,5 лет тюрьмы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительными и ремонтными работами на 2 года.
«Оренбургский областной суд апелляционные жалобы осуждённого и его адвоката на приговор суда оставил без удовлетворения, а жалобу потерпевшего, который обжаловал из-за мягкости наказания — удовлетворил частично, исключив из приговора выводы суда о небрежности потерпевшего», сообщили в пресс-службе городского суда.
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