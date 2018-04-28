Новосибирские полицейские нашли вора в Томске

14 марта в новосибирскую полицию поступило сообщение о преступление: в одном из развлекательных заведений Дзержинского района неизвестный зашел в раздевалку и вытащил оттуда деньги и сотовый телефон посетительницы на общую сумму 8 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. Полицейские устанавливают причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории НСО.