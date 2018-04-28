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Новосибирские полицейские нашли вора в Томске
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Новосибирские полицейские нашли вора в Томске 

АиФ-Новосибирск 46 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
14 марта в новосибирскую полицию поступило сообщение о преступление: в одном из развлекательных заведений Дзержинского района неизвестный зашел в раздевалку и вытащил оттуда деньги и сотовый телефон посетительницы на общую сумму 8 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску нашли подозреваемого: ранее неоднократно судимого за кражи 39-летнего мужчину без определенного места жительства. Новосибирские полицейские совместно с томскими коллегами задержали подозреваемого в совершении преступления на территории города Томска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. Полицейские устанавливают причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории НСО.
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