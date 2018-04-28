СК просит продлить на три месяца домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении сроков домашнего ареста в отношении Ампелонского, Едидина и Весельчакова сроком на три месяца, то есть до 7 августа 2018 года", — сказала представитель суда, добавив, что дата заседания пока не назначена.

Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева, которой инкриминируется растрата в особо крупном размере. Она находится под подпиской о невыезде.

Как сообщалось ранее, СК РФ переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Таким образом, следствие не нашло в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием. Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал и вины не признает.

Кроме того, следствие уменьшило на 17 млн рублей сумму инкриминируемого ущерба в рамках дела о растрате. Ранее СК вменял фигурантам уголовного дела хищение всей суммы полученных ими зарплат — более 23 млн рублей. Теперь им вменяется лишь то, что было получено фигурантами на руки в качестве зарплаты, без учета 6 млн рублей выплаченных государству налогов.

В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда. Следствие считало, что Ампелонский пользовался банковской карточкой, на которую переводились эти деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли.