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СК просит продлить на три месяца домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому
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СК просит продлить на три месяца домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому 

ТАСС 49 минут назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы продлить на три месяца сроки домашнего ареста пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Об этом ТАСС сообщила в субботу пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении сроков домашнего ареста в отношении Ампелонского, Едидина и Весельчакова сроком на три месяца, то есть до 7 августа 2018 года", — сказала представитель суда, добавив, что дата заседания пока не назначена.
Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева, которой инкриминируется растрата в особо крупном размере. Она находится под подпиской о невыезде.
Как сообщалось ранее, СК РФ переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Таким образом, следствие не нашло в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием. Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал и вины не признает.
Кроме того, следствие уменьшило на 17 млн рублей сумму инкриминируемого ущерба в рамках дела о растрате. Ранее СК вменял фигурантам уголовного дела хищение всей суммы полученных ими зарплат — более 23 млн рублей. Теперь им вменяется лишь то, что было получено фигурантами на руки в качестве зарплаты, без учета 6 млн рублей выплаченных государству налогов.
В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда. Следствие считало, что Ампелонский пользовался банковской карточкой, на которую переводились эти деньги. Карта была оформлена на подставное лицо, но при обыске ее не нашли.
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