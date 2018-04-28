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Уборщица воровала украшения из чужих квартир в Адыгее
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Уборщица воровала украшения из чужих квартир в Адыгее 

360tv.ru 55 минут назад
31‐летняя жительница Майкопа убирала квартиры, а потом воровала оттуда украшения. На злоумышленницу завели уголовное дело. Об этом сообщили в Прокуратуре Республики Адыгея.
Действовала преступница в январе и феврале. По данным следствия, женщина оказывала платные клининговые услуги. После ухода уборщицы из квартиры хозяева обнаружили пропажу ювелирных украшений. Общий ущерб — более 25 тысяч рублей.
Преступнице грозит до пяти лет лишения свободы.
Двое преступников из Кубани обокрали пенсионерку при помощи газового баллончика. Они проникли в дом к женщине и распылили ей в лицо слезоточивое вещество. Пока женщина приходила в себя, злоумышленники вынесли телевизор, ноутбук, продукты и алкоголь, а после сбежали.
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