Уборщица воровала украшения из чужих квартир в Адыгее

31‐летняя жительница Майкопа убирала квартиры, а потом воровала оттуда украшения. На злоумышленницу завели уголовное дело. Об этом сообщили в Прокуратуре Республики Адыгея.

Действовала преступница в январе и феврале. По данным следствия, женщина оказывала платные клининговые услуги. После ухода уборщицы из квартиры хозяева обнаружили пропажу ювелирных украшений. Общий ущерб — более 25 тысяч рублей.

Преступнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Двое преступников из Кубани обокрали пенсионерку при помощи газового баллончика. Они проникли в дом к женщине и распылили ей в лицо слезоточивое вещество. Пока женщина приходила в себя, злоумышленники вынесли телевизор, ноутбук, продукты и алкоголь, а после сбежали.