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Научный сотрудник «Ростеха» хранил оружие под Всеволожском
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Научный сотрудник «Ростеха» хранил оружие под Всеволожском 

Ivyborg.ru 55 минут назад
Научный сотрудник государственной корпорации «Ростех» занимался необычным хобби: он хранил во Всеволожском районе Ленобласти огнестрельное оружие. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
27 апреля в отношении 42-летнего сотрудника «Ростеха» было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Отмечается, что мужчина является начальником одного из научно-исследовательских отделений ОАО «НИИ „Вектор“, входящего в „Ростех“.
Ещё в октябре 2017 года в рамках операции „Арсенал“ у него были обнаружены ствол и затвор 7,62 мм пистолета системы Токарева. Экспертиза показала, что они являются основными частями огнестрельного оружия, пригодными для выполнения своих функций.
В отношении научного сотрудника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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