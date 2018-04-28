Научный сотрудник «Ростеха» хранил оружие под Всеволожском

27 апреля в отношении 42-летнего сотрудника «Ростеха» было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Отмечается, что мужчина является начальником одного из научно-исследовательских отделений ОАО «НИИ „Вектор“, входящего в „Ростех“.

Ещё в октябре 2017 года в рамках операции „Арсенал“ у него были обнаружены ствол и затвор 7,62 мм пистолета системы Токарева. Экспертиза показала, что они являются основными частями огнестрельного оружия, пригодными для выполнения своих функций.

В отношении научного сотрудника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.