В Центральном округе столицы сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве в сфере кредитования

Участковым уполномоченным ОМВД России по Мещанскому району задержана 47-летняя женщина по подозрению в покушении на мошенничество в сфере кредитования.

В полицию поступило сообщение от сотрудника одного из столичных банков, расположенного на Цветном бульваре. По его словам, в учреждение обратилась женщина с заявлением о получении кредита на сумму 1,5 млн рублей. Клиентка предъявила необходимый пакет документов и попыталась заключить кредитный договор. Однако представленные документы вызвали подозрение у сотрудников учреждения.

В ходе проверки подозреваемая была задержана участковым уполномоченным ОМВД России по Мещанскому району. Ею оказалась 47-летняя приезжая. Установлено, что женщина представила в банк поддельную справку о доходах и трудовую книжку.

Отделом дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.