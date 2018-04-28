Ещё
В Центральном округе столицы сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве в сфере кредитования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Центральном округе столицы сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве в сфере кредитования 

Управа района Якиманка 53 минуты назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Участковым уполномоченным ОМВД России по Мещанскому району задержана 47-летняя женщина по подозрению в покушении на мошенничество в сфере кредитования.
В полицию поступило сообщение от сотрудника одного из столичных банков, расположенного на Цветном бульваре. По его словам, в учреждение обратилась женщина с заявлением о получении кредита на сумму 1,5 млн рублей. Клиентка предъявила необходимый пакет документов и попыталась заключить кредитный договор. Однако представленные документы вызвали подозрение у сотрудников учреждения.
В ходе проверки подозреваемая была задержана участковым уполномоченным ОМВД России по Мещанскому району. Ею оказалась 47-летняя приезжая. Установлено, что женщина представила в банк поддельную справку о доходах и трудовую книжку.
Отделом дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Управа района Якиманка: последние новости
Полицейские УВД по ЦАО задержали подозреваемую в краже денег у 90-летней москвички Сотрудники уголовного розыска в Центральном округе столицы задержали подозреваемого в мошенничестве Оперативники ЦАО столицы задержали подозреваемого в краже сейфа
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых137
Лавров сделал заявление года52
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте85
«Он не должен был сесть»17
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»54
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Анонсирована новая пенсионная реформа
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение