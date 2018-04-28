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Застолье с незнакомцем стоило трем петрозаводчанам денег и гаджетов
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Застолье с незнакомцем стоило трем петрозаводчанам денег и гаджетов 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Ущерб от кражи превысил 30 тысяч рублей.
Трое жителей Петрозаводска лишились мобильных телефонов и денег. Общий ущерб составил 35 тысяч рублей.
По данным республиканского МВД, накануне вечером потерпевшие отдыхали в баре, где познакомились с другим посетителем. Вечер они продолжили дома у одного из них, застолье закончилось за полночь. Утром приятели обнаружили, что новый знакомый ушел, вместе с ним исчезли гаджеты и две тысячи рублей.
Стражи порядка установили личность четвертого участника застолья. 28-летнего жителя Прионежского района задержали по подозрению в краже. При обыске у него изъяли похищенные телефоны. Фигурант уголовного дела дал признательные показания.
По материалам: ptzgovorit.ru
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