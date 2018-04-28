Застолье с незнакомцем стоило трем петрозаводчанам денег и гаджетов

Ущерб от кражи превысил 30 тысяч рублей.

Трое жителей Петрозаводска лишились мобильных телефонов и денег. Общий ущерб составил 35 тысяч рублей.

По данным республиканского МВД, накануне вечером потерпевшие отдыхали в баре, где познакомились с другим посетителем. Вечер они продолжили дома у одного из них, застолье закончилось за полночь. Утром приятели обнаружили, что новый знакомый ушел, вместе с ним исчезли гаджеты и две тысячи рублей.

Стражи порядка установили личность четвертого участника застолья. 28-летнего жителя Прионежского района задержали по подозрению в краже. При обыске у него изъяли похищенные телефоны. Фигурант уголовного дела дал признательные показания.