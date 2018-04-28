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Позарился на святое. Серийный вор вынес золотые украшения из храма в Краснодаре
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Позарился на святое. Серийный вор вынес золотые украшения из храма в Краснодаре 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
33‐летний серийный вор вынес из храма золотые украшения на сумму 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Краснодару.
В полицию Карасунского округа обратилась работница храма. Она рассказала, что пропали личные драгоценности. Вскоре преступник был задержан. 33-летний мужчина оказался серийным вором.
Он признал свою вину и отметил, что сдал золото в ломбард, а деньги уже потратил. Возбуждено уголовное дело.
Уже судимый за совершение имущественных преступлений мужчина опять пошел на ограбление и обчистил церковь на территории села Яковлевка.
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